Футбол

«Витесс» обыграл «Виллем II» и поднялся на пятое место в ЭредивизиSport24.ru 16:43

За гостей забивали Александер Исак и Вангелис Павлидис. «Витесс» прервал трехматчевую серию без побед и с 33 набранными очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Виллем II» (25 очков) идет на 11-й позиции.
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«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II»

Спорт-Экспресс16:38

«Витесс» Слуцкого прервал черную серию. Помог вундеркинд из «Реала»

Sport24.ru17:00

«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» и одержал первую победу в пяти матчах

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«Витесс» Слуцкого прервал безвыигрышную серию, обыграв «Виллем II»

Советский спорт16:42

«Витесс» Слуцкого победил впервые за пять матчей

Евро-футбол.ру17:06

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого переиграл «Виллем II»

Sports.ru03:02

«Витесс» — «Виллем II». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 16 февраля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:46
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Политика

Порошенко объяснил, почему Украина продолжит стрелять

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не может прекратить военные действия, назвав при этом нынешнее состояние страны "историей успеха".
Обновлено в 22:53
Происшествия

Появилось видео момента обрушения в университете в Петербурге

Телеканал НТВ опубликовал кадры, на которых запечатлен момент обрушения перекрытий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Политика

Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию

Обновлено в 20:08
Политика

Науэрт сняла кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций.
Обновлено в 19:54
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Представитель Limoneira объяснил журналистке, что «богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни», так как этот продукт, по его мнению, является престижным в России.
Обновлено в 21:50
Хоккей

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в НХЛ

Обновлено в 22:49
Баскетбол

Форвард «Бостона» выиграл конкурс мастерства на Звездном уик-энде НБА

Нападающий "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум выиграл конкурс мастерства на Звездном уик-энде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:32
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
Обновлено в 12:12
Политика

Ципрас и Заев награждены премией Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев награждены премией Мюнхенской конференции по безопасности имени Эвальда фон Клейста за вклад в мир и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония".
Обновлено в 21:39
Космос

Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что Россия намерена отправить на Луну четыре космических аппарата в 2031–2035 годах.
Обновлено в 19:26
Политика

В столице Сирии прошла Международная текстильная выставка

В выставочном центре в Дамаске проходит фестиваль «Сделано в Сирии» для текстильной промышленности, организованный Министерством экономики и внешней торговли.
Обновлено в 22:00
Транспорт

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

Обновлено в 09:40
Происшествия

Во Франции «желтые жилеты» напали на полицейский автомобиль

Обновлено в 20:16
Общество

Квартал Красных фонарей собрались реформировать в Амстердаме

Мэр Амстердама Фемке Халсема решила, что квартал Красных фонарей не должен быть туристической достопримечательностью, так как это «унизительно».
Обновлено в 19:34
Общество

Участники «Чайфа» потеряли гитары

Обновлено в 21:47
Происшествия

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Политика

Порошенко высмеяли за скопированный у Путина предвыборный лозунг

Обновлено в 08:56
Политика

Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитов МВФ на Украине

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине.
Обновлено в 18:27
Экономика

Немецкая газета рассказала о превращении России в «великую IT-державу»

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу

Обновлено в 09:33
Политика

Иванка Трамп назвала приятной встречу с Ангелой Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с дочерью и советником президента США Иванкой Трамп.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие

В России модернизировали систему предупреждения о ракетном нападении

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Пять человек погибли при стрельбе в баре в Мексике

В мексиканском городе Канкун в баре в результате стрельбы были убиты пять человек.
Обновлено в 18:54
Политика

На Украине назвали условие, при котором президента «выкинут из окна»

Министр иностранных дел Украины заявил, что украинского президента, который "решится вести дела с россиянами на условиях россиян" "просто выкинут из окна" Климкин заявил, что у него "нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики" страны.
Обновлено в 18:38
Единоборства

Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Политика

Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде

Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Обновлено в 16:56
Политика

Лавров надеется продолжить переговоры по мирному договору с Японией

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает продолжить переговоры по мирному договору в соответствии с декларацией 1956 года.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
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Ватикан лишил американского архиепископа сана за педофилию

Бывший архиепископ Вашингтона Теодор Маккэррик признан церковным судом виновным в педофилии и домогательствах к мужчинам.
Обновлено в 19:29
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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