Футбол

«Витесс» обыграл «Виллем II» и поднялся на пятое место в ЭредивизиSport24.ru вчера в 16:43

За гостей забивали Александер Исак и Вангелис Павлидис. «Витесс» прервал трехматчевую серию без побед и с 33 набранными очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Виллем II» (25 очков) идет на 11-й позиции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Витесс» едва не упустил победу над «Виллем II»

Матч ТВ01:00

«Витесс» прервал безвыигрышную серию из 4 матчей

Sports.ru02:27

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II»

Спорт-Экспрессвчера в 16:38

«Витесс» Слуцкого прервал черную серию. Помог вундеркинд из «Реала»

Sport24.ruвчера в 17:00

«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» и одержал первую победу в пяти матчах

Чемпионатвчера в 16:44

«Витесс» Слуцкого прервал безвыигрышную серию, обыграв «Виллем II»

Советский спортвчера в 16:42

«Витесс» Слуцкого проиграл из-за ошибки вратаря в добавленное время

РБК08 февраля в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия

Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери

Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Погибший в драке в центре Москвы оказался чемпионом по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Происшествия

Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека

Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Мариинский театр эвакуировали из-за сообщения о минировании

Обновлено в 06:01
Политика

Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник

Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В московском метро студент попал под поезд

Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Реал» на своём поле проиграл «Жироне» в 24-м туре Примеры

Обновлено в 07:58
Происшествия

Во Франции «желтые жилеты» отмечают трехмесячный юбилей протестов

Всего же по данным французского МВД в акциях протеста по стране приняли участие 41500 "жилетов", что на десять тысяч меньше, чем неделю назад.
Обновлено в 07:39
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике - первый этап серии Гран-при в новом сезоне.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Два торговых центра в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:44
Политика

Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу

Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Петербурге укрепили здание ИТМО после обрушения

Сотрудники МЧС за ночь укрепили здание Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) после обрушения для разбора завалов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Глава вологодского отделения движения «За права человека» рассказал о задержании и досмотре на вокзале в Череповце

В Череповце 16 февраля полицейские сняли с поезда главу вологодского отделения общественного движения «За права человека» Григория Винтера, досмотрели его вещи и составили административный протокол.
Обновлено в 08:02
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Группа протестующих в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе - сожгла американский флаг и призвала на помощь Россию, и конкретно - российского лидера Владимира Путина, чтобы помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну.
Обновлено в 03:48
Политика

С 2014 года в Польше снесли около 100 памятников советским воинам

Обновлено в 07:43
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Экономика

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

ДНР: боевики ВСУ 14 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за минувшие сутки составило 14 раз.
Обновлено в 02:18
Единоборства

Минаков впервые в карьере проиграл на турнире Bellator 216

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, уступил французу Чейку Конго на турнире Bellator 216, проходящем в Анаксвилле (США), сообщает 17 февраля «Матч ТВ».
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию комплексов «Панцирь-С1»

Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию эмиратского парка зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 04:02
Политика

МИД РФ: Террористы в Идлибе должны быть уничтожены

В сирийской провинции Идлиб сконцентрировано большое количество террористов, которые должны быть уничтожены.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Глыба льда упала на девочку в Петербурге

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего

Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети

Обновлено в 06:37
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное