Греческий вратарь «Аякса» Костас Лампру перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте клуба из Арнема. Лампру достался «Витессу» бесплатно. Голкипер успешно прошёл медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2020 года.

Политика ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17 Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Авто Subaru возобновит продажи BRZ tS в 2020 году Согласно компании EPA в 2020 году на рынке вновь появится Subaru BRZ tS с улучшенными характеристиками и уменьшенным расходом топлива и, как следствие, лучшими экологическими данными.

Политика Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.

Технологии Платёжная система LG Pay вышла на рынок США Не все знают, но флагманские (и не только) смартфоны LG уже несколько лет поддерживают платёжную систему LG Pay.

Происшествия Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Происшествия В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.

Происшествия Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Гаджеты MediaTek выпустит чип Helio G90 для игровых смартфонов Чип получит название Helio G90. Он будет ориентирован на смартфоны игрового уровня и аппараты топового сегмента.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Кино «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми» Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.

Происшествия В Екатеринбурге курьер убил сотрудника супермаркета «Мегамарт» В Екатеринбурге убит сотрудник магазина Мегамарт на улице Айвазовского, 53.

Политика Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".

Здоровье Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду - вопросы открытые.

Гаджеты Samsung Galaxy Note10 не получит новейшую флагманскую платформу Qualcomm Всем известно, что собственная платформа Exynos немного уступает в производительности платформе Qualcomm, поэтому чтобы выровнять возможности Galaxy Note10, построенных на разных SoC, и не выделять ни одну из версий, в компании решили не использовать разогнанную Snapdragon 855 Plus.

Политика Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.