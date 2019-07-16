Футбол
«Витесс» объявил о переходе вратаря «Аякса»Чемпионат вчера в 12:38
Греческий вратарь «Аякса» Костас Лампру перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте клуба из Арнема. Лампру достался «Витессу» бесплатно. Голкипер успешно прошёл медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2020 года.
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ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Турецкие отели снизили цены для россиян
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Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
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Subaru возобновит продажи BRZ tS в 2020 году
Согласно компании EPA в 2020 году на рынке вновь появится Subaru BRZ tS с улучшенными характеристиками и уменьшенным расходом топлива и, как следствие, лучшими экологическими данными.
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Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
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Технологии
Платёжная система LG Pay вышла на рынок США
Не все знают, но флагманские (и не только) смартфоны LG уже несколько лет поддерживают платёжную систему LG Pay.
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Происшествия
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Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
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Финансы
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"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
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NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
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Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний
Обновлено вчера в 19:05
Гаджеты
MediaTek выпустит чип Helio G90 для игровых смартфонов
Чип получит название Helio G90. Он будет ориентирован на смартфоны игрового уровня и аппараты топового сегмента.
Обновлено вчера в 11:02
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«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»
Российский нападающий Артем Анисимов обменян "Чикаго" в "Оттаву".
Обновлено вчера в 15:07
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Екатеринбурге курьер убил сотрудника супермаркета «Мегамарт»
В Екатеринбурге убит сотрудник магазина Мегамарт на улице Айвазовского, 53.
Обновлено в 01:31
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье
Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом
Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду - вопросы открытые.
Обновлено вчера в 15:36
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 не получит новейшую флагманскую платформу Qualcomm
Всем известно, что собственная платформа Exynos немного уступает в производительности платформе Qualcomm, поэтому чтобы выровнять возможности Galaxy Note10, построенных на разных SoC, и не выделять ни одну из версий, в компании решили не использовать разогнанную Snapdragon 855 Plus.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 01:34
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне
О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 08:38