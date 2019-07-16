Футбол

«Витесс» объявил о переходе вратаря «Аякса»Чемпионат вчера в 12:38

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Греческий вратарь «Аякса» Костас Лампру перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте клуба из Арнема. Лампру достался «Витессу» бесплатно. Голкипер успешно прошёл медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2020 года.
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