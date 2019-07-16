Футбол
«Витесс» объявил о переходе вратаря «Аякса»Чемпионат вчера в 12:38
Греческий вратарь «Аякса» Костас Лампру перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте клуба из Арнема. Лампру достался «Витессу» бесплатно. Голкипер успешно прошёл медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2020 года.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Космос
Toyota поможет создать ровер для пилотируемых поездок по Луне
В 2022 году будет создан полноразмерный прототип, а с 2027 года начнётся производство уже того самого ровера, который и отправится на Луну.
Обновлено в 04:10
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Происшествия
«Новая газета» опубликовала еще одно видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1
«Новая газета» опубликовала восстановленное экспертами видео с пытками заключенных ярославской ИК-1. Уголовное дело по нему не возбуждено.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Британские врачи успешно разделили сиамских близнецов
Британские медики успешно разделили двух девочек-близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 04:17
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини рассказал об угрозах со стороны граждан Украины.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Наука
Илон Маск обнародовал планы Neuralink о «чтении мозгов»
В конечном итоге планируется начать имплантацию устройств парализованным людям, позволяя им управлять телефонами или компьютерами.
Обновлено в 04:20
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Общество
Повышены штрафы за фиктивный техосмотр
Предусмотрены санкции за внесение фиктивных данных в единую информационную базу техосмотра.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
Наука
Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС
Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
Де Лаурентис: «Почему «Реал» отдавал Хамеса в аренду «Баварии», а от «Наполи» хочет 42 млн евро?!»
От неаполитанцев «Реал» хочет полноценного трансфера с отступными в размере 42 млн евро.
Обновлено в 02:10
Кино
В Пермском крае начались съемки фильма «Сердце Пармы»
В минувшие выходные в окрестностях Губахи началась работа над полнометражным фильмом «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:41
Авто
Обновленный Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Как «учат воевать» морские вертолеты. Летчик-испытатель «Камова» о секретах мастерства
На Ка-29 находится комплекс управляемого вооружения, аналогичный вертолету Ми-24В Александр Чередниченко летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов" В номенклатуру вооружения также входят неуправляемые авиационные ракеты С-5 и более современные С-8.
Обновлено в 04:30
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07