Футбол

«Витесс» не смог вырвать победу в матче с аутсайдером
Евро-футбол.ру
14:36

Команда Леонида Слуцкого при равном счете на 89-й минуте не реализовала пенальти, Брайан Линссен не смог оформить дубль - 1:1. Вячеслав Караваев провел 90 минут за "Витесс", который с 22 очками делит четвертое место, отставая от идущего третьим "Фейеноорда" на четыре очка.
Евро-футбол.ру14:36

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«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом»

Советский спорт14:29

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом»

Спорт-Экспресс14:25

«Витесс» Слуцкого не смог обыграть «Эммен»

Матч ТВ14:20

«Витесс» не смог вырвать победу в матче с аутсайдером

Евро-футбол.ру14:36

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом» в матче чемпионата Нидерландов

Чемпионат14:20

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом» в чемпионате Голландии

Sport24.ru14:28

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом»

Sports.ru00:42
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 15:34, Ашберн
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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