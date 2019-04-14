Футбол
«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39
Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 15:55
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
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Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 15:53
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Политика
Адвокат Ассанжа заявила о его готовности сотрудничать со Швецией
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, готов сотрудничать с властями Швеции, если Стокгольм возобновит расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании.
Обновлено в 12:52
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Происшествия
На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие
Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Посол РФ в Хорватии с иронией назвал НАТО самым успешным альянсом в современной истории
Североатлантический альянс является самой "успешной" военной организацией в современной истории с учетом "числа авантюр, в которые страны НАТО влезали в нарушение международного права без соответствующих решений Совета Безопасности ООН в последние 20 лет".
Обновлено в 09:04
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь возглавил чемпионат Англии
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Утром король поп-сцены сводил детей в знаменитый на весь мир Эрмитаж. По словам Киркорова, дети уже во второй раз посещают музей.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Суданские военные пообещали не разгонять акции протеста
Суданские военные, которые захватили власть в стране после отстранения президента Омара аль-Башира, заявили, что не намерены в ближайшее время применять силу в отношении участников акций протеста в столице, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 15:47
Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Общество
Как купить самые дешевые авиабилеты, рассказали эксперты
Профессионалы советуют сперва изучить, какие авиакомпании предлагают самые дешевые билеты.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23