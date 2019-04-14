Футбол

«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39

Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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Чемпионат12:42

«Витесс» в отсутствие Слуцкого не смог победить «Утрехт»

Матч ТВ12:39

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом», не сумев выиграть в шестом матче подряд

Sport24.ru12:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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