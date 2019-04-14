Футбол
«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer вчера в 12:39
Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Экономика
Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Политика
МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров
Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Samsung закрыла предзаказы Galaxy Fold на следующий день
12 апреля первые покупатели могли оформить предзаказ на новинку, но уже в 15 часов следующего дня очередь закрыли.
Обновлено в 00:00
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти
С необычными имплантатами пациент прожил 27 лет и только на днях решился их удалить.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Амурской области обрушился балкон вместе с женщиной
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон четырехэтажного дома, когда на нем находилась женщина.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Культура
Скончался известный скульптор Анатолий Дема
Сегодня вечером стало известно,что из жизни ушел известный скульптор Анатолий Дема. Он умер вчера, 13 апреля, в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон
Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram сообщила, что Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, помогла семье умершей певицы с организацией похорон.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский в видеообращении призвал Порошенко заняться делом, а не шоу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал Петра Порошенко не ходить по телеканалам, а заниматься реальными делами.
Обновлено в 05:59
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Лукашенко назвал Эрдогана братом
Обновлено в 05:38
Происшествия
Лондонцу предъявили обвинения из-за видео с сожжением макета Grenfell Tower
Обвинения в распространении скандального видео о пожаре в жилом высотном доме Grenfell Tower предъявлены 46-летнему жителю Лондона Полу Буссетти.
Обновлено в 05:09
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Французские сухопутные войска поддержат Джона Сноу в последней битве
К записи приложили видеоролик, в котором несколько человек изучают военную карту.
Обновлено в 06:03
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
Обновлено в 00:00
Транспорт
Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи
В информационном центре проекта "Крымский мост" рассказали о начале работ по укладке рельсов на железнодорожной части моста со стороны полуострова.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Космос
Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая
Обновлено в 02:15
Космос
Появилось видео полета самого большого в мире самолета
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems, совершил свой первый полет.
Обновлено 13 апреля в 13:28
Общество
Сколько времени нужно гулять ежедневно, чтобы похудеть, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, сколько времени нужно уделить пешим прогулкам каждый день, для того чтобы похудеть.
Обновлено в 02:54
Экономика
Доля просроченных автокредитов в России сократилась до 8,5%
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов в России за первые два месяца 2019 года сократилась на 0,6 процентных пункта к показателю годичной давности и составила 8,5%. Такие данные привело в понедельник Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:11
Культура
Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева
Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом
В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Происшествия
У ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова идет обыск
Позднее адвокат Калой Ахильгов сообщил в Twitter, что у Муцольгова идет обыск. Он предположил, что правозащитник будет задержан.
Обновлено в 04:45