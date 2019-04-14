Футбол

«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer вчера в 12:39

Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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«Витесс» в отсутствие Слуцкого не смог победить «Утрехт»

Матч ТВвчера в 12:39

«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ruвчера в 12:55

«Витесс» не смог обыграть «Утрехт» в отсутствии Слуцкого

Советский спортвчера в 12:50

«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» в матче Эредивизии

Чемпионатвчера в 12:42

Яровинский: «В матче с „Утрехтом“ не хватало Слуцкого на скамейке»

Sport24.ru05:08

«Витесс» в отсутствие Слуцкого не смог победить «Утрехт»

Sportbox.RUвчера в 12:39

«Витесс» забыл о победах. Адвокат сыграл вничью с Яровинским

Спорт-Экспрессвчера в 13:25
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Экономика

Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Политика

МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров

Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Гаджеты

Samsung закрыла предзаказы Galaxy Fold на следующий день

12 апреля первые покупатели могли оформить предзаказ на новинку, но уже в 15 часов следующего дня очередь закрыли.
Обновлено в 00:00
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти

С необычными имплантатами пациент прожил 27 лет и только на днях решился их удалить.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Амурской области обрушился балкон вместе с женщиной

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон четырехэтажного дома, когда на нем находилась женщина.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Культура

Скончался известный скульптор Анатолий Дема

Сегодня вечером стало известно,что из жизни ушел известный скульптор Анатолий Дема. Он умер вчера, 13 апреля, в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram сообщила, что Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, помогла семье умершей певицы с организацией похорон.
Обновлено в 02:45
Политика

Зеленский в видеообращении призвал Порошенко заняться делом, а не шоу

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал Петра Порошенко не ходить по телеканалам, а заниматься реальными делами.
Обновлено в 05:59
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Лукашенко назвал Эрдогана братом

Обновлено в 05:38
Происшествия

Лондонцу предъявили обвинения из-за видео с сожжением макета Grenfell Tower

Обвинения в распространении скандального видео о пожаре в жилом высотном доме Grenfell Tower предъявлены 46-летнему жителю Лондона Полу Буссетти.
Обновлено в 05:09
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Французские сухопутные войска поддержат Джона Сноу в последней битве

К записи приложили видеоролик, в котором несколько человек изучают военную карту.
Обновлено в 06:03
Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи

В информационном центре проекта "Крымский мост" рассказали о начале работ по укладке рельсов на железнодорожной части моста со стороны полуострова.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Космос

Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая

Обновлено в 02:15
Космос

Появилось видео полета самого большого в мире самолета

Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems, совершил свой первый полет.
Обновлено 13 апреля в 13:28
Общество

Сколько времени нужно гулять ежедневно, чтобы похудеть, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, сколько времени нужно уделить пешим прогулкам каждый день, для того чтобы похудеть.
Обновлено в 02:54
Экономика

Доля просроченных автокредитов в России сократилась до 8,5%

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов в России за первые два месяца 2019 года сократилась на 0,6 процентных пункта к показателю годичной давности и составила 8,5%. Такие данные привело в понедельник Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:11
Культура

Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева

Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом

В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Екатеринбурге из детского сада эвакуировали 148 человек

Обновлено в 05:27
Происшествия

У ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова идет обыск

Позднее адвокат Калой Ахильгов сообщил в Twitter, что у Муцольгова идет обыск. Он предположил, что правозащитник будет задержан.
Обновлено в 04:45
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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