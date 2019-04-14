Футбол
«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39
Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
Здоровье
В перинатальном центре в Южно-Сахалинске появилось отделение ЗАГС
В перинатальном центре Сахалинской областной больницы появилось отделение ЗАГС.
Обновлено в 19:46
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Культура
В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха
Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Экономика
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца Как стало известно "Ъ", Дорогомиловский райсуд столицы принял к производству иск МТС-банка к ООО "Дельфин" и бизнесмену Борису Зингаревичу.
Обновлено в 19:08
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Космос
NASA сфотографировало на Марсе пингвина
Обновлено вчера в 12:00
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Культура
Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию
В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.
Обновлено в 08:29
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с ним
Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 14:22
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Генерал Данфорд удовлетворен контактами с военными России
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд выразил удовлетворение контактами с российскими военными.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Политика
Студенты потребовали смены политической системы в Алжире
В нескольких провинциях Алжира прошли молодежные марши. Студенты потребовали полной смены нынешней политической системы.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Здоровье
5 симптомов, которые могут говорить об аневризме мозга
Аневризма головного мозга имеется у почти 3% россиян.
Обновлено в 14:51
Автоспорт
Кубица пожаловался на постоянные проблемы в гоночном режиме
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что ему не удаётся избавиться от проблем во время гонок.
Обновлено в 16:45
Общество
Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха»
Ведомство подготовило собственный проект решения ГКРЧ о выделении частот «ГЛОНАСС-ТМ»: Минтранс считает, что оснований в отказе компании нет, равно как не стоит выставлять данные частоты на торги.
Обновлено в 17:18
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Наука
Специалисты рассказали, насколько полезен сыр
Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли
Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено в 06:25