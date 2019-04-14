Футбол

«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39

Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ru12:55

«Витесс» не смог обыграть «Утрехт» в отсутствии Слуцкого

Советский спорт12:50

«Витесс» без Слуцкого не сумел победить «Утрехт»

RT на русском12:43

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом», не сумев выиграть в шестом матче подряд

Sport24.ru12:45

«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» в матче Эредивизии

Чемпионат12:42

«Витесс» в отсутствие Слуцкого не смог победить «Утрехт»

Матч ТВ12:39

«Витесс» забыл о победах. Адвокат сыграл вничью с Яровинским

Спорт-Экспресс13:25
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Здоровье

В перинатальном центре в Южно-Сахалинске появилось отделение ЗАГС

В перинатальном центре Сахалинской областной больницы появилось отделение ЗАГС.
Обновлено в 19:46
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Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Культура

В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха

Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Экономика

Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца

Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца Как стало известно "Ъ", Дорогомиловский райсуд столицы принял к производству иск МТС-банка к ООО "Дельфин" и бизнесмену Борису Зингаревичу.
Обновлено в 19:08
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Космос

NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено вчера в 12:00
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Культура

Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию

В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.
Обновлено в 08:29
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Футбол

«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»

В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Политика

Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с ним

Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 14:22
Энергетика

Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Генерал Данфорд удовлетворен контактами с военными России

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд выразил удовлетворение контактами с российскими военными.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Политика

Студенты потребовали смены политической системы в Алжире

В нескольких провинциях Алжира прошли молодежные марши. Студенты потребовали полной смены нынешней политической системы.
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Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
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Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
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5 симптомов, которые могут говорить об аневризме мозга

Аневризма головного мозга имеется у почти 3% россиян.
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Автоспорт

Кубица пожаловался на постоянные проблемы в гоночном режиме

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что ему не удаётся избавиться от проблем во время гонок.
Обновлено в 16:45
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Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха»

Ведомство подготовило собственный проект решения ГКРЧ о выделении частот «ГЛОНАСС-ТМ»: Минтранс считает, что оснований в отказе компании нет, равно как не стоит выставлять данные частоты на торги.
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Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
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Специалисты рассказали, насколько полезен сыр

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
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Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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