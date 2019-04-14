Футбол

«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39

Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ru12:55

«Витесс» Леонида Слуцкого сыграл в ничью с «Утрехтом» Дика Адвоката

Спорт день за днем13:07

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом», не сумев выиграть в шестом матче подряд

Sport24.ru12:45

«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» в матче Эредивизии

Чемпионат12:42

«Витесс» в отсутствие Слуцкого не смог победить «Утрехт»

Матч ТВ12:39

«Витесс» Слуцкого потерял очки с «Утрехтом»

Спорт-Экспресс13:00

«Витесс» не смог обыграть «Утрехт» в отсутствии Слуцкого

Советский спорт12:50
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

Обновлено в 10:18
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане

Обновлено в 07:00
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Спорт

Шестилетний сын Плющенко выиграл турнир имени своего отца

Шестилетний сын Евгения Плющенко Александр стал победителем Кубка имени своего отца, который прошёл в Москве.
Обновлено в 12:59
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

Петербургский "Зенит" нанес разгромное поражение махачкалинскому "Анжи" в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:20
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Спорт

Туктамышева показала лучший результат в карьере

Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения

На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
Игры

В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S

Обновлено в 05:18
Футбол

Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА

Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Здоровье

Эксперты назвали места на кухне, где кишат микробы

Эксперты дали рекомендации, как избежать распространения микробов и уберечь семью от инфекций.
Обновлено в 08:09
Культура

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Игры

Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade

Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.
Обновлено в 06:48
Авто

Погоню внедорожника за танком сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором внедорожник Hyundai попытался догнать танк Т-80БВМ. Состязание закончилось победой Т-80.
Обновлено в 07:05
Культура

Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте

Обновлено 12 апреля в 12:43
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Космос

LIGO поймала еще одну гравитационную волну

Обсерватории LIGO и Virgo начали новый этап поиска гравитационных волн 1 апреля 2019 года, спустя примерно 19 месяцев, в ходе которых детекторы проходили модернизацию.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети

Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика

Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту

Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Спорт

«Кузбасс» вышел в полуфинал ЧР, обыграв московское «Динамо»

Обновлено в 13:15
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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