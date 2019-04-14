Футбол
«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39
Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись
Обновлено в 10:18
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане
Обновлено в 07:00
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Спорт
Шестилетний сын Плющенко выиграл турнир имени своего отца
Шестилетний сын Евгения Плющенко Александр стал победителем Кубка имени своего отца, который прошёл в Москве.
Обновлено в 12:59
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" нанес разгромное поражение махачкалинскому "Анжи" в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:20
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения
На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
Игры
В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено в 05:18
Футбол
Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА
Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Эксперты назвали места на кухне, где кишат микробы
Эксперты дали рекомендации, как избежать распространения микробов и уберечь семью от инфекций.
Обновлено в 08:09
Культура
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Игры
Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade
Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.
Обновлено в 06:48
Авто
Погоню внедорожника за танком сняли на видео
В Сети появилось видео, на котором внедорожник Hyundai попытался догнать танк Т-80БВМ. Состязание закончилось победой Т-80.
Обновлено в 07:05
Культура
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Космос
LIGO поймала еще одну гравитационную волну
Обсерватории LIGO и Virgo начали новый этап поиска гравитационных волн 1 апреля 2019 года, спустя примерно 19 месяцев, в ходе которых детекторы проходили модернизацию.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети
Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами
По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика
Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту
Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Спорт
«Кузбасс» вышел в полуфинал ЧР, обыграв московское «Динамо»
Обновлено в 13:15
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ
Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04