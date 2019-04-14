Футбол
«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39
Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Происшествия
Гнилая картошка стала причиной убийства иностранцев в Подмосковье
Гнилая картошка довела до беды азербайджанских торговцев овощами.
Обновлено в 11:43
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Общество
Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури
В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Здоровье
5 симптомов, которые могут говорить об аневризме мозга
Аневризма головного мозга имеется у почти 3% россиян.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Сын Юлии Барановской дебютировал в клипе Дианы Арбениной
В выходные в Москве прошли съемки клипа на песню Дианы Арбениной «Рингтоном», в котором снялись не только известные актеры, но и юные таланты, среди которых был сын Юлии Барановской.
Обновлено в 19:00
Политика
Трамп назвал политику ФРС «убийцей» фондового рынка
Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику американской Федеральной резервной системы (ФРС; выполняет функции центрального банка), заявив, что, если бы не она, фондовый рынок, по его прогнозам, вырос бы на 10 000 пунктов.
Обновлено в 13:44
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Футбол
Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что продолжает верить в возможность выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), несмотря на поражение от «Ростова» (1:2) и отставание в 12 очков от лидера чемпионата.
Обновлено в 15:06
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Политика
Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»
Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Экономика
На старые танкеры точат нож
Проблемы отрасли предлагают решить с помощью их утилизации Судоходные компании обсуждают программу утилизации старого флота для внутренних перевозок по аналогии с введенным в 2016 году запретом на использование железнодорожных вагонов.
Обновлено в 19:08
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Наука
Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения
Компрессор нового поколения ТК-18 уже изготовлен и прошел все натурные испытания, где продемонстрировал свою эффективность.
Обновлено в 06:46
Культура
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2» Оказалось, оно будет сниматься лишь до конца этого года.
Обновлено 12 апреля в 12:27
Культура
В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло
Обновлено вчера в 13:21
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Пуарье в сентябре
Обновлено в 18:22
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
С каждым годом на авторынке становится все больше электрокаров. Естественно, расширение ассортимента произойдет и в 2019 году.
Обновлено в 06:12
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
Обновлено 12 апреля в 15:01