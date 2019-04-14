Футбол

«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39

Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.
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Яровинский руководил «Витессом» в матче с «Утрехтом» (0:0) из-за дисквалификации Слуцкого

Sports.ru15:59

«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ru12:55

«Витесс» забыл о победах. Адвокат сыграл вничью с Яровинским

Спорт-Экспресс13:25

«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» в матче Эредивизии

Чемпионат12:42

«Витесс» в отсутствие Слуцкого не смог победить «Утрехт»

Матч ТВ12:39

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом», не сумев выиграть в шестом матче подряд

Sport24.ru12:45

«Витесс» не смог обыграть «Утрехт» в отсутствии Слуцкого

Советский спорт12:50
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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