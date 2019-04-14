«Витесс» не смог победить в шестой игре подрядBobsoccer 12:39

Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ. Обе команды не меняют своего турнирного положения после этой встречи. "Утрехт" остается на пятой строчке в таблице, "Витесс"- на седьмой.

«Витесс» не смог победить в шестой игре подряд

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