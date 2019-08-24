Футбол

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»Матч ТВ 15:46

«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов. Счет на 66-й минуте открыл полузащитник гостей Бриан Линссен. Автором ответного мяча стал Сириль Дессер.
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«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

Sport24.ru15:41

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Нидерландов

РИА Новости16:09

Слуцкий лишился победы и ведущего защитника. «Витесс» сыграл вничью с «Херкалесом»

Спорт-Экспресс16:50

«Хераклес» – «Витесс» – 1:1, 24 августа 2019, курьёз из игры клуба Слуцкого

Чемпионат16:15

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Матч ТВ15:46

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Sportbox.RU15:46

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» (1:1) и вышел на второе место

Sports.ru03:50
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В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой

В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.
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Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников

Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
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КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты

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В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
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Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
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Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям

Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.
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Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

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Стася Милославская озвучила обязательные качества для ее мужчины

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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