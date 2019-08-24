Футбол
«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»Матч ТВ 15:46
«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов. Счет на 66-й минуте открыл полузащитник гостей Бриан Линссен. Автором ответного мяча стал Сириль Дессер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Хоккей
«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею
Столичное «Динамо» одержало победу над клубом «Спартак» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 15:21
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Футбол
Гурцкая: «Ларссон и Понсе — игроки не уровня „Спартака“, они не заиграют в команде»
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал уровень трех новичков «Спартака» — нападающих Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле.
Обновлено в 16:10
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено в 03:51
Авто
Стало известно, как росли цены на кроссовер Volkswagen Tiguan
В сентябре 2017 года Volkswagen Tiguan второго поколения предлагался на рынке в 13-ти комплектациях.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.
Обновлено в 14:36
Культура
В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой
В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.
Обновлено в 09:28
Политика
Марин Ле Пен прокомментировала перспективы возвращения России в G8
В вопросе возвращения России в формат G8 ЕС «воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну».
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Наука
Онлайн-игры развивают у пожилых людей навыки многозадачности
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Культура
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон два года подряд занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено в 17:34
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Здоровье
Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям
Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.
Обновлено в 10:37
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Экономика
Интернет-ритейлер Amazon получил опцион на покупку доли в индийской Future Retail
Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала младшую дочь
Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани
Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено в 12:12
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Наука
Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено вчера в 01:24
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55