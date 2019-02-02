Футбол

«Витесс» на последней минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»Евро-футбол.ру вчера в 14:29

Команда Леонида Слуцкого пропустила уже на 14-й минуте, однако в начале второго тайма уже вела в счете после голов Али Мухтара и Брайана Линссена. При более-менее равной игре "Витесс" все же упустил победу, пропустив с пенальти на 90-й минуте - 2:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВАР испортил юбилей Слуцкому. «Витесс» упустил победу

Спорт-Экспрессвчера в 15:45

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Херенвеном»

Sports.ruвчера в 08:24

«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу над «Херенвеном»

Советский спортвчера в 14:38

«Витесс» Слуцкого упустил победу в матче с «Херенвеном»

Матч ТВвчера в 14:30

«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»

Чемпионатвчера в 14:26

«Витесс» Слуцкого упустил победу, пропустив с пенальти в конце матча с «Херенвееном»

Sport24.ruвчера в 14:39

«Витесс» Слуцкого проиграл из-за ошибки вратаря в добавленное время

РБК29 января в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось

Обновлено в 05:15
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Обновлено вчера в 23:51
Единоборства

Боксер Ковалев прокомментировал победу над Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом в бою за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

В России начали продавать телефон с защитой от прослушки и взлома

Телефон, который невозможно взломать или прослушать, начали продавать в России.
Обновлено в 04:24
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Минздрав назвал возрастную группу, наиболее подверженную ожирению

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2017 году больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет, пишет RT.
Обновлено в 03:50
Политика

В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания

Обновлено в 05:44
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

СК: пьяный петербуржец напал на врача «скорой»

"Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене", — рассказали в региональном СК.
Обновлено в 03:41
Общество

Похолодание до минус 10 градусов ждет Москву к среде

В четверг ожидается от -3 до -5. Такая погода продержится в московском регионе до конца недели.
Обновлено в 04:46
Здоровье

В российских тюрьмах появятся хосписы

По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Брянской области задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам

Росгвардейцы в Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Не менее шести человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов

Как минимум шесть человек стали жертвами схода поезда с рельсов в индийском штате Бихар, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 22:58
Общество

На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Начались подводные поиски пропавшего самолета с Салой

Комитет по расследованию летных происшествий (AAIB) в воскресенье начал подводные поиски пропавшего самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Обновлено в 04:20
Общество

В Москве автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

Столичных автомобилистов просят быть внимательнее за рулем в связи с гололедицей на дорогах в воскресенье, сообщает Московский транспорт в Twitter.
Обновлено в 01:54
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве

Обновлено вчера в 14:16
Политика

На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Маршрутка врезалась в снегоуборочную машину в Саратове

Обновлено в 05:31
Происшествия

Автомобиль наехал на пешеходов в Шанхае

Легковой автомобиль в воскресенье наехал на пешеходов в Шанхае.
Обновлено в 04:35
Общество

Семья Сэлинджера готовит к публикации неизданные произведения писателя

Семья американского писателя Джерома Д. Сэлинджера готовит к публикации ранее не издававшиеся произведения, которые он в течение полувека писал в стол.
Обновлено в 03:45
Общество

Омичи проигнорировали митинг против мусорной реформы

В Омске протест против мусорной реформы прошел на площади у ССК Блинова.
Обновлено в 04:42
Политика

ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

В Эстонии подняли вопрос о возмещении ущерба от «советской оккупации»

Глава Министерства юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял вопрос о компенсации со стороны России за нанесенный Советским Союзом ущерб во время «оккупации».
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»

Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие

Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым

Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об активизации воздушной разведки ВСУ

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку в районе трёх населённых пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 05:18
ещё по теме
Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное