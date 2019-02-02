Футбол
«Витесс» на последней минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»Евро-футбол.ру вчера в 14:29
Команда Леонида Слуцкого пропустила уже на 14-й минуте, однако в начале второго тайма уже вела в счете после голов Али Мухтара и Брайана Линссена. При более-менее равной игре "Витесс" все же упустил победу, пропустив с пенальти на 90-й минуте - 2:2.
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«Витесс» Слуцкого упустил победу, пропустив с пенальти в конце матча с «Херенвееном»
Sport24.ruвчера в 14:39
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