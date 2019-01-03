Футбол

«Витесс» заинтересован в аренде футболиста «Спартака» Ананидзе
Вести.Ru
10:15

В зимнее трансферное окно полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе может перебраться в чемпионат Голландии. Спартаковским футболистом интересуется "Витесс", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.
Вести.Ru10:15

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«Витесс» может арендовать футболиста «Спартака»

Газета.Ru09:14

СМИ: Слуцкий хочет видеть Ананидзе в «Витессе»

Матч ТВ09:03

СМИ: Слуцкий хочет видеть Джано в «Витессе»

Спорт-Экспресс08:33

Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Советский спорт08:53

Слуцкий хочет, чтобы «Витесс» арендовал Джано у «Спартака»

Sport24.ru08:28

«Витесс» может арендовать Джано у «Спартака», в переходе заинтересован Слуцкий

Чемпионат08:55

Слуцкий обсудит возможность аренды Жано у «Спартака» с директором «Витесса»

Sports.ru08:44
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

Обновлено в 09:09
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Политика

Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив

Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Стало известно, на чем «погорел» американский шпион

Сообщается, что Уилан около десяти лет регистрировался в соцсетях, а американские спецслужбы отбирали тех его интернет-знакомых, которые имели доступ к не подлежащей разглашению информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги

Обновлено в 07:24
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело погибшей женщины

Спасатели вытащили из-под завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске тело женщины.
Обновлено в 03:06
Культура

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Экономика

Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone

Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Гаджеты

Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Финансы

Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года

На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Гаджеты

Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире

Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

В Германии предостерегли Запад от войны с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Политика

Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины

Экс-глава СБУ, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины.
Обновлено в 08:40
Авто

В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW

Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Политика

СБУ начала расследование попытки захвата власти, пишут СМИ

Служба безопасности Украины начала расследование попытки захвата власти, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:30
Общество

В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber

Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Политика

Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии

Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Общество

Петербуржец выиграл в лотерее 500 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Футбол

«Витесс» заинтересован в аренде футболиста «Спартака» Ананидзе

Обновлено в 10:15
Происшествия

Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске разделят на два здания

Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив при этом на два отдельно стоящих дома.
Обновлено в 09:01
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено 01 января в 21:01
Политика

Anadolu: делегация США представила в Турции предложение по ЗРК Patriot

Американская делегация в Турции представила предложение по продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 08:11
Общество

Сильнейший за последние 50 лет тайфун обрушился на юг Таиланда

Ожидается, что он пройдёт по югу королевства и захватит такие популярные среди туристов острова как Пхукет, Краби и Самуи.
Обновлено вчера в 22:00
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Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака». Игрок национальной сборной Грузии.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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