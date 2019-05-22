«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге ЕвропыРИА Новости вчера в 17:34

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2. В финале соперником команды Слуцкого будет "Утрехт", который по сумме двух встреч переиграл "Хераклес" с общим счетом 5:0.

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

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