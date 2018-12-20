Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка НидерландовГазета.Ru14:54
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над "Козаккен Бойз" в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Веркендаме, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru14:54
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Прогноз на матч «Козаккен Бойз» - «Витесс»: Слуцкий едет в гости к «казакам»
Евро-футбол.рувчера в 17:05
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