Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
Газета.Ru
14:54

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над "Козаккен Бойз" в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Веркендаме, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru14:54

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«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Газета.Ru14:54

«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Голландии

Советский спорт14:40

Гол Эдегора вывел «Витесс» Слуцкого в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Матч ТВ14:27

«Витесс» с трудом победил клуб третьей лиги. Слуцкий – в 1/4 финала Кубка

Спорт-Экспресс14:50

«Витесс» со Слуцким и Караваевым вышел в 1/4 финала Кубка Нидерландов

Чемпионат14:21

Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого играет с «Козаккен Бойз»

Sports.ru07:19

Прогноз на матч «Козаккен Бойз» - «Витесс»: Слуцкий едет в гости к «казакам»

Евро-футбол.рувчера в 17:05
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Футбол

Дзюба назвал пятерку лучших футболистов России

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал лучших игроков страны 2018 года. Он не стал включать в пятерку себя.
Обновлено в 15:55
Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Обновлено в 13:59
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол

Руни пожелал удачи Сульшеру на посту тренера в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожелал удачи Уле-Гуннару Сульшеру, который назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Обновлено в 15:44
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро

Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Алекс Сандро продлил соглашение с командой.
Обновлено в 11:36
Футбол

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Бывший помощник Бьелсы станет работать с Тьерри Анри

Ранее 52-летний француский специалист временно исполнял обязанности главного тренера "Лилля" в сезоне 2016/2017.
Обновлено в 05:40
Футбол

Футболист «Спартака» Денис Глушаков выразил желание возглавить команду

Обновлено в 13:43
Футбол

«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол

«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Ареола

"ПСЖ" продлил контракт с голкипером команды Альфонсом Ареола до 2023 года, сообщает Твиттер парижан.
Обновлено в 16:04
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Амарти продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Обновлено в 13:20
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«Интер» снова попытается купить Модрича

Обновлено в 13:29
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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