Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
Vprognoze.ru
17:09

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов. В матче 1\8 финала турнира «Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз».
Vprognoze.ru17:09

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«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Газета.Ru14:54

«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Голландии

Советский спорт14:40

Гол Эдегора вывел «Витесс» Слуцкого в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Матч ТВ14:27

«Витесс» с трудом победил клуб третьей лиги. Слуцкий – в 1/4 финала Кубка

Спорт-Экспресс14:50

«Витесс» со Слуцким и Караваевым вышел в 1/4 финала Кубка Нидерландов

Чемпионат14:21

Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого играет с «Козаккен Бойз»

Sports.ru07:19

Прогноз на матч «Козаккен Бойз» - «Витесс»: Слуцкий едет в гости к «казакам»

Евро-футбол.рувчера в 17:05
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Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:47
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«Барселона» арендовала защитника

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо на правах аренды перебрался в "Барселону". Соглашение рассчитано до лета 2019 года.
Обновлено в 13:42
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Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
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«Интер» вновь попытается купить Модрича

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
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На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
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Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек

"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
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Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо

Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
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Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

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Алекс Сандро продлил контракт с «Ювентусом»

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Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
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ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
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Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал текущую ситуацию в клубе. Красно-белые идут в зоне прямого вылета из Лиги 1.
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Нидерландский футбольный клуб
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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