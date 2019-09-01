Футбол
РИА Новости«Витесс» Слуцкого вырвал победу у АЗ на 96-й минуте
Футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, обыграл на своем поле АЗ из Алкмара в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча, прошедшая в воскресенье в Арнеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 15:25
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Футбол
Цорн рассказал, реально ли вернуть Промеса в «Спартак»
RT на русском 16:08
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Политика
Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Известия 13:55
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 30 августа в 20:10
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате России
"Зенит" обыграл "Спартак" в центральном матче 8-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 16:07
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Шоу-бизнес
Без платьев и причесок: Тарасов показал Костенко в домашнем виде
Телепрограмма 12:57
Теннис
Серена Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Мартич
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Чемпионат 16:06
Здоровье
Боль в шее может сигнализировать о нарушении в организме
Специалисты сказали, что боль или дискомфорт в шее может сигнализировать о нарушении в организме.
Территория новостей 06:33
Политика
Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Общество
Авиасалон МАКС-2019 в Жуковском посетили более 578 тыс. человек — МВД
Почти 600 тыс. человек посетили за шесть дней Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском.
REGNUM 14:48
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Автоспорт
Ферстаппен: Кими не ожидал, что я окажусь в том месте
Полагаю, Кими просто не ожидал, что я окажусь в том месте – он ехал по обычной траектории, и мы столкнулись.
F1news.ru 11:41
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Происшествия
В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся
Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил ребенка на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия.
Известия 14:19
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» высказалась о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала пост в инстаграме о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Модель заявила, что хотела бы рассказать о причинах расставания, чтобы почувствовать себя лучше.
РИА Новости 16:38
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28