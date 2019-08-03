Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата ГолландииСоветский спорт вчера в 14:25
В матче первого тура чемпионата Голландии Витесс на своем поле сыграл вничью с Аяксом 2:2. Хозяева дважды вели в счете.
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Слуцкий начал с ничьей с «Аяксом». У Караваева пас, Промес вышел на замену
Спорт-Экспрессвчера в 14:55
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости
Американский президент Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу, которая произошла накануне, 3 августа, в Эль-Пасо (штат Техас).
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Виторган познакомил дочь с Нино Нинидзе
Кажется, он уже познакомил своих детей с потенциальной мачехой: дочь артиста Полина, рожденная в браке с актрисой Викторией Верберг, опубликовала фото с Нинидзе.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено 02 августа в 13:53
Авто
Ferrari представит две новые модели в сентябре
В недавней телефонной конференции Камиллери упомянул, что две новые модели будут такими же, как они были отмечены во время Дня рынков капитала в прошлом году, где Purosangue, помнится, был звездой презентации.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим лидером
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал главу РФ Владимира Путина великим президентом.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» на последних секундах
В субботу, 3 августа "Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" за несколько секунд до финального свистка.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Определены самые дешёвые иномарки на российском рынке в августе
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России
За первое полугодие 2019 года в России было продано 328 546 кроссоверов и внедорожников – на 5% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 02:36
Хоккей
«Сочи» по буллитам обыграл рижское «Динамо»
Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над рижским «Динамо» в товарищеской игре.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено 02 августа в 16:06
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией
Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено 02 августа в 21:00
Политика
США огорошили Китай новыми тарифами
Если новые тарифы вступят в силу, они никоим образом не приблизят Китай и США к торговой сделке, но еще больше отдалят государства от соглашения.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам
ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами, возникших у авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено 02 августа в 14:41