Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»ProstoProSport 15:37

Футболисты «Витесса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов разгромили «Зволле». Встреча, прошедшая в субботу в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил Брайан Линссен, а один гол в активе Дауда Мохаммеда.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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