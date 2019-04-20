Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»ProstoProSport вчера в 15:37
Футболисты «Витесса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов разгромили «Зволле». Встреча, прошедшая в субботу в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил Брайан Линссен, а один гол в активе Дауда Мохаммеда.
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