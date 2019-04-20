Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»ProstoProSport вчера в 15:37

Футболисты «Витесса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов разгромили «Зволле». Встреча, прошедшая в субботу в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил Брайан Линссен, а один гол в активе Дауда Мохаммеда.
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«Витесс» разгромил «Зволле», забив три гола после удаления Бюттнера

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Политика

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Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
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Экономика

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Обновлено в 00:59
Происшествия

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке

Обновлено в 01:28
Армия и оружие

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Происшествия

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Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
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Политика

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Обновлено в 04:30
Политика

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Пришедший на избирательный участок в Днепропетровской области мужчина сообщил о минировании и отправился в кабинку для голосования.
Обновлено в 03:27
Экономика

Почему огурцы дороже помидоров?

Отвечает директор по маркетингу крупного агрохолдинга Рустем Мустафин: – Если взять отпускные цены, то большой разницы в розничной цене на томаты и огурцы нет.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

РФ может остановить корабли НАТО в Черном море контролем Босфора и Дарданеллы

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Политика

Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники

"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Политика

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
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Музыка

Бейонсе получит от Netflix $60 млн за три проекта

Американская компания потокового видео Netflix заплатит певице Бейонсе $60 млн за три проекта, сообщает 19 апреля Variety со ссылкой на свой источник.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

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Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
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Православные отмечают Вербное воскресенье

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Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
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Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
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Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов

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Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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