Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу ЕвропыСоветский спорт вчера в 16:41

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1. У хозяев отличились Мимун Махи (45+1-я минута) и Самир Мемишевич (56). За команду Леонида Слуцкого забил Макс Кларк с передачи экс-защитника Динамо Александра Бюттнера.
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«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в противостоянии за ЛЕ

Газета.Ruвчера в 17:36

Чемпионат Голландии. Плей-офф за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в гостях проиграл «Гронингену»

Sports.ruвчера в 14:31

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

Советский спортвчера в 16:41

«Витесс» проиграл первый матч «Гронингену» в борьбе за путевку в Лигу Европы

Матч ТВвчера в 16:40

«Витесс» Леонида Слуцкого начал борьбу за Лигу Европы с поражения

Чемпионатвчера в 17:20

«Витесс» не хочет в Лигу Европы? Арнемцы проиграли первый матч плей-офф «Гронингену»

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за выход в Лигу Европы

Sport24.ruвчера в 16:43
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Футбол

Вальверде подтвердил интерес «Барселоны» к Гризманну

Наконец главный тренер катанлонцев Эрнесто Вальверде сообщил, что клуб ведет переговоры по трансферу пока еще форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 02:49
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал, почему спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 02:07
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

ВИЧ-диссиденты атаковали мобильную лабораторию в Новосибирске

В Новосибирске активистки попытались помешать работе тест-мобиля, предлагающего бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Горловки

Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы по направлениям подконтрольного киевской стороне Металлиста в сторону Доломитного на окраине Горловки (выпущено 15 мин калибром 120 мм), а также со стороны Металлиста в направлении поселка Байрак в ДНР (15 снарядов 122 мм), приводит РИА Новости сообщение представителей СЦКК в Донецке.
Обновлено в 01:58
Политика

Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»

Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

«Он стал пить, и это была беда»: как «Солдат Иван Бровкин» погубил Леонида Харитонова

В 1955 году на экраны всей страны вышел фильм «Солдат Иван Бровкин».
Обновлено в 01:00
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия

В Уфе пропавшую две недели назад 43-летнюю Эльзу Байкову нашли мертвой

Обновлено в 00:02
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Пожар на территории железнодорожного вокзала напугал южносахалинцев

Обновлено в 02:06
Политика

Вице-канцлер Австрии подал в отставку

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что уходит с поста из-за скандала вокруг видео, на котором, как утверждают немецкие СМИ, он обсуждает тайные финансовые сделки.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:43
Хоккей

Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне

Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
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