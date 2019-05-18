Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу ЕвропыСоветский спорт 16:41

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1. У хозяев отличились Мимун Махи (45+1-я минута) и Самир Мемишевич (56). За команду Леонида Слуцкого забил Макс Кларк с передачи экс-защитника Динамо Александра Бюттнера.
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«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в противостоянии за ЛЕ

Газета.Ru17:36

«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за выход в Лигу Европы

Sport24.ru16:43

«Витесс» не хочет в Лигу Европы? Арнемцы проиграли первый матч плей-офф «Гронингену»

Спорт-Экспресс16:55

«Витесс» проиграл первый матч «Гронингену» в борьбе за путевку в Лигу Европы

Матч ТВ16:40

«Витесс» Леонида Слуцкого начал борьбу за Лигу Европы с поражения

Чемпионат17:20

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

Советский спорт16:41

Чемпионат Голландии. Плей-офф за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в гостях проиграл «Гронингену»

Sports.ru14:31
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

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В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
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В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
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Здоровье

Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре

Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Авто

Названы бестселлеры компании Suzuki на российском рынке

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Общество

Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде

Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня.
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Происшествия

На набережной Лейтенанта Шмидта тушили автомобиль

Обновлено в 20:02
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого в «консолидацию Европы»

Обновлено в 15:48
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
Происшествия

Полиция задержала оставившую дочку в московской поликлинике женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, которая оставила свою дочь в московской поликлинике, а затем скрылась.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Финансы

Россия увеличивает запас золота и демпингует доллар

Золотой запас России Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Центробанк РФ сообщил, что в апреле были значительно увеличены валютные резервы, их объём вырос почти на 3,3 млрд $.
Обновлено в 11:43
Здоровье

Названы лечебные учреждения Уфы, в которых были обнаружены нарушения

В некоторых лечебных учреждениях Уфы в первом квартале года были обнаружены нарушения.
Обновлено в 22:01
Спорт

Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
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Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
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Происшествия

В Приморье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Обновлено в 22:28
Общество

Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере

В Екатеринбурге глава города Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма на территории сквера возле Театра драмы.
Обновлено в 08:29
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На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

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Политика

Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит

Обновлено в 21:24
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Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
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