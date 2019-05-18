Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу ЕвропыСоветский спорт вчера в 16:41
В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1. У хозяев отличились Мимун Махи (45+1-я минута) и Самир Мемишевич (56). За команду Леонида Слуцкого забил Макс Кларк с передачи экс-защитника Динамо Александра Бюттнера.
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«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за выход в Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 16:43
«Витесс» не хочет в Лигу Европы? Арнемцы проиграли первый матч плей-офф «Гронингену»
Спорт-Экспрессвчера в 16:55
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