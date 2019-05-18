Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу ЕвропыСоветский спорт вчера в 16:41

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1. У хозяев отличились Мимун Махи (45+1-я минута) и Самир Мемишевич (56). За команду Леонида Слуцкого забил Макс Кларк с передачи экс-защитника Динамо Александра Бюттнера.
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«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в противостоянии за ЛЕ

Газета.Ruвчера в 17:36

«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за выход в Лигу Европы

Sport24.ruвчера в 16:43

Чемпионат Голландии. Плей-офф за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в гостях проиграл «Гронингену»

Sports.ruвчера в 14:31

«Витесс» проиграл первый матч «Гронингену» в борьбе за путевку в Лигу Европы

Матч ТВвчера в 16:40

«Витесс» Леонида Слуцкого начал борьбу за Лигу Европы с поражения

Чемпионатвчера в 17:20

«Витесс» не хочет в Лигу Европы? Арнемцы проиграли первый матч плей-офф «Гронингену»

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

Советский спортвчера в 16:41
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин на выставке MILEX-2019 сообщил, что в этом году первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Хоккей

Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» стал 8-м специалистом, который завоевал все внутренние трофеи Англии: до него обладателями Кубка, Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами Англии становились Билл Николсон, Дон Реви, Джо Мерсер, Кенни Далглиш, Джордж Грэм, Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью.
Обновлено вчера в 19:44
Космос

На Байконуре приступили к заправке космического аппарата «Спектр-РГ»

Обновлено вчера в 00:40
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Здоровье

Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Стало известно о потерях Израиля во время нападения на Сирию

Накануне ночью Израиль вероломно попытался нанести удар по территории Сирии, прикрываясь гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве Ливана и Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 09:33
Музыка

Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»

Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Космос

Пользователи Сети активно обсуждают зависший «огненный шар» в небе над Алжиром

Жители одного из городов Алжира были шокированы необычным зрелищем в небе, запечатлев его на камеру.
Обновлено в 04:21
Космос

Станция «Луна-25» доставит зарубежный аппарат на спутник Земли

Обновлено в 05:56
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Спорт

Загитова поблагодарила всех за поздравления

Обновлено в 02:43
Политика

Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины

В штабе Зеленского заверили, что он назовет кандидатов на посты министров по своей квоте после вступления в должность 20 мая.
Обновлено в 03:27
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

Обновлено в 03:30
Политика

Павильон на ВДНХ будет передан в бессрочное пользование Узбекистану

Один из павильонов Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве будет передан Узбекистану в бессрочное пользование.
Обновлено в 04:18
Футбол

Раньери: не думаю, что «Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, который по окончании сезона уйдёт в отставку, поделился мнением о перспективах команды.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Кирилл Кяро: Смена подгузников — это тоже праздник!

На Первом канале скоро покажут второй сезон сериала «Лучше, чем люди» с Кириллом Кяро в главной роли.
Обновлено в 00:15
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Обновлено вчера в 17:07
Религия

В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 16:05
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
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