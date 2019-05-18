Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу ЕвропыСоветский спорт 16:41

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1. У хозяев отличились Мимун Махи (45+1-я минута) и Самир Мемишевич (56). За команду Леонида Слуцкого забил Макс Кларк с передачи экс-защитника Динамо Александра Бюттнера.
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«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в противостоянии за ЛЕ

Газета.Ru17:36

«Витесс» Леонида Слуцкого начал борьбу за Лигу Европы с поражения

Чемпионат17:20

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

Советский спорт16:41

«Витесс» проиграл первый матч «Гронингену» в борьбе за путевку в Лигу Европы

Матч ТВ16:40

«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за выход в Лигу Европы

Sport24.ru16:43

«Витесс» не хочет в Лигу Европы? Арнемцы проиграли первый матч плей-офф «Гронингену»

Спорт-Экспресс16:55

Чемпионат Голландии. Плей-офф за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в гостях проиграл «Гронингену»

Sports.ru14:31
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

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Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
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Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
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Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Общество

Мэттью Макконахи получил диплом через 30 лет после окончания школы

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Кино

Более миллиона человек требуют переснять «Игру престолов»

Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

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Обновлено вчера в 18:38
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Авто

Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Баку при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека

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Google предсказал победителя «Евровидения»

Похожий эксперимент Google провел в 2017 году на «Евровидении» в Украине и правильно предсказал победу певца Салвадор Собрал из Португалии.
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Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

Обновлено в 07:06
Происшествия

Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме

Обновлено в 13:28
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Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах

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Как работает система пожаротушения на трековом Dodge Viper

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Обновлено вчера в 07:30
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Политика

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:45
Хоккей

Йоси считает, что в сборной России много отличных игроков

Ранее хоккеист сборной Швейцарии Курашёв заявил, что в детстве смотрел на игру Дацюка и Овечкина.
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