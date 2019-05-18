Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-оффРИА Новости 17:34

Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы. Встреча в Гронингене завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
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«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в противостоянии за ЛЕ

Газета.Ru17:36

«Витесс» Леонида Слуцкого начал борьбу за Лигу Европы с поражения

Чемпионат17:20

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

Советский спорт16:41

«Витесс» проиграл первый матч «Гронингену» в борьбе за путевку в Лигу Европы

Матч ТВ16:40

«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за выход в Лигу Европы

Sport24.ru16:43

«Витесс» не хочет в Лигу Европы? Арнемцы проиграли первый матч плей-офф «Гронингену»

Спорт-Экспресс16:55

Чемпионат Голландии. Плей-офф за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в гостях проиграл «Гронингену»

Sports.ru14:31
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Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 16 мая в 22:40
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Здоровье

Отдых в радость: совет врача о том, как выжить на жаре

Обновлено в 12:09
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Общество

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде

Обновлено в 12:57
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Политика

Вице-канцлер Австрии объяснил скандальное видео с его участием

Хайнц-Кристиан Штрахе, объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, рассказал, что на видео, вокруг которого разразился скандал, запечатлена гражданка Латвии, а не России.
Обновлено в 10:30
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Футбол

Евсеев выразил недовольство игрой «Уфы»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 29-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2). – Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут.
Обновлено в 09:03
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено в 14:12
Музыка

В Казани открылся рахманиновский фестиваль «Белая сирень»

Девятый международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" в субботу открылся первым исполнением в Казани Второго концерта Николая Метнера для фортепиано с оркестром.
Обновлено в 15:46
Музыка

Белорусское жюри отстранено от голосования в финале Евровидения

Обновлено в 13:51
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Происшествия

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву вечером в субботу, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:43
Музыка

Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»

Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Хоккей

Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира

Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Политика

Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину

Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Политика

Порошенко дал последние наставления Зеленскому

Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
Обновлено в 07:24
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка

Представитель Израиля разрыдался во время песни на «Евровидении»

Израильский певец Коби Марими, выступающий с песней "Home" ("Дом"), разрыдался во время своего выступления на международном песенном конкурсе на "Евровидении".
Обновлено в 16:19
Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

Обновлено в 13:27
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