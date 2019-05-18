Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-оффРИА Новости 17:34
Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы. Встреча в Гронингене завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
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Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать
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Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде
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Авто
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Политика
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Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Футбол
Евсеев выразил недовольство игрой «Уфы»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 29-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2). – Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут.
Обновлено в 09:03
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено в 14:12
Музыка
В Казани открылся рахманиновский фестиваль «Белая сирень»
Девятый международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" в субботу открылся первым исполнением в Казани Второго концерта Николая Метнера для фортепиано с оркестром.
Обновлено в 15:46
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Происшествия
СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву вечером в субботу, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:43
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира
Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
Обновлено в 15:40
Политика
Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину
Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:39
Политика
Порошенко дал последние наставления Зеленскому
Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
Обновлено в 07:24
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка
Представитель Израиля разрыдался во время песни на «Евровидении»
Израильский певец Коби Марими, выступающий с песней "Home" ("Дом"), разрыдался во время своего выступления на международном песенном конкурсе на "Евровидении".
Обновлено в 16:19
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27