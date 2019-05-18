Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-оффРИА Новости 17:34
Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы. Встреча в Гронингене завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
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Авто
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Армия и оружие
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
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Футбол
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Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
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Володин предположил начало деменции у Зеленского
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Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
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Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
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Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
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Авто
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Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
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Космос
Астрономы нашли в атмосфере далекой экзопланеты редкоземельные металлы
Астрономы, работающие при университетах Женевы и Берна, нашли далекую экзопланету с редкоземельными металлами в атмосфере.
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Происшествия
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Происшествия
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Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
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Авто
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Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
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Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
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Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
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Google определил возможных победителей «Евровидения-2019»
Корпорация Google представила рейтинг участников «Евровидения-2019», составленный на основе запросов в поисковой системе пользователей из разных стран.
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Авто
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