Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Аяксом»Metaratings 15:01

В матче первого тура голландской Эредивизии «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» (2:2). Хозяева открыли счет на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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