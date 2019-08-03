В матче первого тура голландской Эредивизии «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» (2:2). Хозяева открыли счет на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев.

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Аяксом»

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