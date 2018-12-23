Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги
Газета.Ru
10:37

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт". За "Витесс" забивали Мартин Эдегор и Матуш Беро.
Газета.Ru10:37

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Слуцкий: сказал парням бороться за свою гордость, словно они дерутся на улице

Чемпионат15:36

Слуцкий о ничьей с худшей командой чемпионата Голландии: «Впервые в сезоне показали характер»

Sports.ru16:18

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Газета.Ru10:37

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:31

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:31

Слуцкий: «Сказал игрокам „Витесса“, что они должны отстаивать свою честь как в уличной драке»

Sport24.ru14:27

Слуцкий ушел на каникулы пятым. «Витесс» сыграл вничью с аутсайдером

Спорт-Экспресс10:45
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
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Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол

«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»

"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч против сотрудников СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче против сотрудников СИЗО «Бутырка», сообщает «МК».
Обновлено в 10:43
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Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

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Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
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«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»

Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
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Де Бур назначен главным тренером клуба МЛС

Голландец Франк де Бур назначен новым главным тренером «Атланты Юнайтед».
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«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
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«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
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«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины

«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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