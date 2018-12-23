Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги
Газета.Ru
10:37

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт". За "Витесс" забивали Мартин Эдегор и Матуш Беро.
Газета.Ru10:37

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Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Чемпионат14:00

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Газета.Ru10:37

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:31

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:31

Слуцкий ушел на каникулы пятым. «Витесс» сыграл вничью с аутсайдером

Спорт-Экспресс10:45

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Де Графсхапом», дважды уступая в счете

Sport24.ru10:24

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с худшей командой чемпионата – «Де Графсхап» (2:2)

Sports.ru10:23
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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