Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги
Газета.Ru
10:37

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт". За "Витесс" забивали Мартин Эдегор и Матуш Беро.
Газета.Ru10:37

Подробнее о событии

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Газета.Ru10:37

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:31

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:31

Слуцкий ушел на каникулы пятым. «Витесс» сыграл вничью с аутсайдером

Спорт-Экспресс10:45

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером Эредивизии

Чемпионат10:24

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Де Графсхапом», дважды уступая в счете

Sport24.ru10:24

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с худшей командой чемпионата – «Де Графсхап» (2:2)

Sports.ru10:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против надзирателей

Обновлено в 10:11
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

"Валенсия" выиграла матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1). В составе хозяев на 25-й минуте отличился Даниэль Парехо.
Обновлено в 07:52
Футбол

Дзюба вошел в сотню лучших игроков года по версии Marca

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в список 100 лучших игроков мира по версии авторитетного испанского издания Marca.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Обновлено в 09:12
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Сарри обсудил с Игуаином возможный трансфер в «Челси»

Обновлено в 10:54
Футбол

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал матч с эмиратским "Аль-Айном" в рамках финала клубного чемпионата мира, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:22
Футбол

«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенала» Рэмзи

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Бавария», которая хочет подписать игрока бесплатно и сможет официально начать согласовывать будущий контракт с Рэмзи с января 2019 года, но мюнхенцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Интера».
Обновлено в 11:06
Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил ушедшего в отставку тренера Жозе Моуринью.
Обновлено в 07:16
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное