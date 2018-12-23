Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги
Газета.Ru
10:37

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт". За "Витесс" забивали Мартин Эдегор и Матуш Беро.
Газета.Ru10:37

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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Газета.Ru10:37

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:31

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:31

Слуцкий ушел на каникулы пятым. «Витесс» сыграл вничью с аутсайдером

Спорт-Экспресс10:45

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером Эредивизии

Чемпионат10:24

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Де Графсхапом», дважды уступая в счете

Sport24.ru10:24

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с худшей командой чемпионата – «Де Графсхап» (2:2)

Sports.ru10:23
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

Черышев прокомментировал победу над «Уэской»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (2:1).
Обновлено в 13:13
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Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками «Бутырки»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 09:40
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
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Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче «Рома» – «Ювентус»

«Рома» вчера уступила «Ювентусу» (0:1) в рамках 17-го тура серии А. Матч посетили скауты «Манчестер Юнайтед», которые просматривали защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
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«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
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В Париже ограбили дом Тиагу Силвы. Ущерб – миллион евро

Дом 29-летнего игрока ограбили, когда "ПСЖ" встречался с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов (28 ноября, 2:1). Тогда ущерб от кражи составил 600 тысяч евро.
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Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
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Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
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Сансон продлил контракт с «Марселем»

«Марсель» продлил контракт с полузащитником команды Морганом Сансоном. Соглашение рассчитано на один год.
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"Реал" готов отпустить своего полузащитника Луку Модрича в "Интер", который проявляет заинтересованность в его подписании.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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