Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-оффВести.Ru 16:50
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью на выезде с "Утрехтом".
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