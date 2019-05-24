«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-оффВести.Ru 16:50

В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью на выезде с "Утрехтом".

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф

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