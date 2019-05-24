Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕРИА Новости 17:00
Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Обновлено в 12:53
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы
С 23 до 29 мая в Тульской области с рабочим визитом находится делегация Республики Куба.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России
НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено в 21:16
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар на кровле жилого дома
Спасателям удалось ликвидировать пожар на кровле жилого дом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
Обновлено в 19:34
Экономика
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Хоккей
Forbes (США): документальный фильм о хоккее «Русская пятерка» выходит на новые рынки (Forbes)
В русскую пятерку входили Сергей Федоров, Слава Фетисов, Слава Козлов, Игорь Ларионов и Владимир Константинов.
Обновлено в 20:25
Наука
В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского
Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено вчера в 02:17
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для беременных женщин
Картофельные чипсы, майонез, растительные масла и прочие продукты, содержащие в себе большие количества линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, оказались крайне опасными для беременных женщин.
Обновлено в 21:00
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Происшествия
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено в 20:11
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26