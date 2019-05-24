«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕРИА Новости 17:00

Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕ

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