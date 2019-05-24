Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕРИА Новости 17:00
Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Дагестане за ночь зафиксированы два землетрясения
Обновлено в 21:53
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар
Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
Обновлено в 13:39
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Россияне постеснялись покупать презервативы
Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Mercedes и поливальная машина столкнулись на мосту Бетанкура
В Петроградском районе Петербурга автомобиль Mercedes столкнулся с поливальной машиной. Авария произошла около 00:10 на мосту Бетанкура.
Обновлено в 18:38
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов
Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов Незадолго до торжества артисты заметно похудели.
Обновлено в 02:49
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Политика
Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым
Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая.
Обновлено в 23:17
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж
Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено в 21:00
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Хоккей
Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»
С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
СМИ: американские крылатые ракеты «обманули» российские С-400 и нанесли удары по Сирии
Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду
У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено в 10:09