Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕРИА Новости 17:00

Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката

Советский спорт16:38

«Витесс» Слуцкого в гостях сыграл вничью с «Утрехтом»

ProstoProSport17:06

Дик Адвокат: «„Витесс“ создал меньше моментов, но тоже забил один гол»

Спорт-Экспресс21:43

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката

Soccer.ru17:28

Леонид Слуцкий: «Это самая уставшая команда, которую я видел в своей жизни»

Матч ТВ23:20

Слуцкий и Адвокат зарубились в финале плей-офф Эредивизи. В Лигу Европы попадет только один

Sport24.ru17:10

Адвокат и Слуцкий сыграли вничью. Они бьются за Лигу Европы

Sports.ru13:30
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Музыка

День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и Эйвазова

Обновлено в 19:52
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Дагестане за ночь зафиксированы два землетрясения

Обновлено в 21:53
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Хоккей

Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России

Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар

Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Немецкий гонщик умер после аварии на трассе

Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Во французском Лионе произошёл взрыв

Обновлено в 13:39
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Россияне постеснялись покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Mercedes и поливальная машина столкнулись на мосту Бетанкура

В Петроградском районе Петербурга автомобиль Mercedes столкнулся с поливальной машиной. Авария произошла около 00:10 на мосту Бетанкура.
Обновлено в 18:38
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов

Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов Незадолго до торжества артисты заметно похудели.
Обновлено в 02:49
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Политика

Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым

Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая.
Обновлено в 23:17
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж

Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено в 21:00
Общество

«Музеон» и «Лиза Алерт» приурочили акцию ко Дню пропавших детей

Обновлено в 20:23
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD

По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Хоккей

Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»

С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

СМИ: американские крылатые ракеты «обманули» российские С-400 и нанесли удары по Сирии

Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду

У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено в 10:09
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