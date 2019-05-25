Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» АдвокатаСоветский спорт вчера в 16:38
В первом матче финала плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Утрехт дома сыграл вничью с Витессом 1:1. Счет на 18-й минуте открыли хозяева отличился Сандро ван де Стрек.
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Битва Слуцкого и Адвоката в первом матче плей-офф за Лигу Европы завершилась вничью
Евро-футбол.рувчера в 16:48
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Обновлено вчера в 17:01
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Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
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Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
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Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
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Обновлено в 10:06
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.
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Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
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