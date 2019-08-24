В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".

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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

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