Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате ГолландииВести.Ru 16:35

В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".
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«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

Sport24.ru15:41

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Sportbox.RU15:46

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» (1:1) и вышел на второе место

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«Тяжелая игра. Идем дальше». Леонид Слуцкий — о ничьей «Витесса» с «Хераклесом»

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«Хераклес» – «Витесс» – 1:1, 24 августа 2019, курьёз из игры клуба Слуцкого

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«Хераклес» — «Витесс». 24.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings07:13

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Матч ТВ15:46
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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