Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом» в чемпионате Голландии
Sport24.ru
14:28

"Витесс" в 14-м туре чемпионата Голландии сыграл вничью с "Эмменом" (1:1). По этой встрече по голу забили Брайан Линссен и Канер Кавлан.
Sport24.ru14:28

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«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом»

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Капитан «Витесса» повторил «подвиг» Терри. Слуцкий упустил победу

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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом» в чемпионате Голландии

Sport24.ru14:28

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом»

Sports.ru00:42
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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