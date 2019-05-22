Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 19:00

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Витесса".
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«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

РИА Новостивчера в 17:34

Слуцкий против Адвоката. Новая глава

Спорт-Экспресс07:00

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 19:00

Слуцкий: «Раздевалка „Витесса“ похожа на госпиталь во время войны»

Евро-футбол.ру02:03

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

Soccer.ruвчера в 17:21

Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

Чемпионатвчера в 18:30

«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы

Спорт день за днемвчера в 17:03
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Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 01:47
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ходе беспорядков после выборов в Индонезии

По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 пострадали во время протестов, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов.
Обновлено в 00:59
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах

Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Обновлено в 07:16
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Политика

Порошенко обвинили на Украине в госизмене

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Здоровье

Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак

Жирная пища, красное мясо, пищевые добавки, которые используются в фастфуде, и алкоголь повышают риск возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:09
Общество

СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

Обновлено в 06:14
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться

Специалисты установили, что такое взаимодействие самок и их сыновей позволяет в три раза больше сделать детенышей, в отличие от тех, у которых мать умерла или покинула группу.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе еще одного футболиста

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Политика

Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан

Россия и Сирия отвергли идею США отправить еще один гуманитарный конвой в сирийский лагерь беженцев Рукбан, выразив мнение, что необходимо выпустить оттуда людей, об этом говорится в совместном заявлении начальника национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Жительница Кузбасса закормила грудного ребенка до смерти

Обновлено вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом

Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400

Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Общество

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
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