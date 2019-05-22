Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 19:00
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Витесса".
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«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы
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