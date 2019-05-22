Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 19:00

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Витесса".
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Слуцкий против Адвоката. Новая глава

Спорт-Экспресс07:00

Леонид Слуцкий: Раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

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«Витесс» пробился в финал плей-офф за выход в Лигу Европы

Матч ТВвчера в 16:44

«Витесс» Леонида Слуцкого сразится за место в Европе с «Утрехтом»

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Слуцкий: «Сейчас раздевалка „Витесса“ похожа на больницу во время войны»

Sport24.ruвчера в 17:42

Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

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Эдегор поучаствовал во всех трех голах «Витесса» в матче с «Гронингеном»

Sports.ruвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Происшествия

Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
Обновлено в 13:43
Общество

В «призрачном» туркластере Бийска построят логический центр и ТРЦ

Обновлено в 20:34
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Саперы МЧС обезвредили в Керчи три авиабомбы времен войны

Обновлено в 09:04
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты

Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США

Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

В эфире Би-би-си появится комедийное шоу с Владимиром Путиным

Президент России будет представлен в виде трехмерной компьютерной модели, - сообщил телеканал.
Обновлено в 14:30
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено в 14:14
Автоспорт

«Мерседес» изменил ливрею на Гран-при Монако в память о Лауде

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» модифицировала раскраску своих гоночных автомобилей на Гран-при Монако, чтобы почтить память скончавшегося на днях трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды.
Обновлено в 18:22
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Космос

Ученый рассказал, почему в космосе запрещен алкоголь

Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Обновлено в 20:33
Наука

Глобальное потепление сменит всемирное похолодание

Обновлено в 04:29
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Экономика

Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот

Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков под Владимиром

Обновлено в 03:08
Энергетика

Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года

Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
Обновлено в 20:27
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Политика

Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса

В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено в 15:03
Футбол

38-летний Адурис продлил контракт с «Атлетиком»

Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Авто

Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 20:01
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
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Нидерландский футбольный клуб
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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