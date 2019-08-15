Футбольный клуб из Эйдховена «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил команду «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Витесса».

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Армия и оружие В Крыму случайно запустили управляемую ракету Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Общество В России могут ввести штраф за выгул опасных собак без намордника Наказание в виде штрафа или административного ареста за выгул опасных собак без намордника предложили ввести в России.

Политика США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Наука Новый портативный костюм-экзоскелет поможет облегчить бег и ходьбу Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.

Общество Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.

Политика WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана Американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани для обсуждения пошагового вывода войск США из Афганистана.

Политика Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.

Общество В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Космос К Земле приближается огромный астероид Почти через две недели к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид 2019 OU1.

Здоровье Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга Жительница Канады Трейси Френч рассказала зарубежным СМИ, как в течение нескольких лет принимала признак развития рака кожи за обычный прыщик.

Наука Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Футбол Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой» Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.