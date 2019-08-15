Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом КараваеваREGNUM 00:35
Футбольный клуб из Эйдховена «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил команду «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Витесса».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В России могут ввести штраф за выгул опасных собак без намордника
Наказание в виде штрафа или административного ареста за выгул опасных собак без намордника предложили ввести в России.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Обновлено в 00:28
Политика
США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
Названы приложения, на которые россияне тратят больше всего времени
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет поможет облегчить бег и ходьбу
Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле
Стало известно, что самолет столкнулся со стаей чаек.
Обновлено 15 августа в 01:21
Армия и оружие
Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана
Американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани для обсуждения пошагового вывода войск США из Афганистана.
Обновлено вчера в 12:24
Гаджеты
Новый смартфон Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Космос
К Земле приближается огромный астероид
Почти через две недели к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид 2019 OU1.
Обновлено 15 августа в 05:08
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Жительница Канады Трейси Френч рассказала зарубежным СМИ, как в течение нескольких лет принимала признак развития рака кожи за обычный прыщик.
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов
Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.
Обновлено 15 августа в 09:24
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
В Приморье прервано автосообщение с Находкой по главной трассе
На Трассе Владивосток - Находка в связи с подъемом воды в реке Лабога размыт временный проезд. Пока не сошла вода, проезд запрещен.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:04