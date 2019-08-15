Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом КараваеваREGNUM 00:35
Футбольный клуб из Эйдховена «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил команду «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Витесса».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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