Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом КараваеваREGNUM 00:35

Футбольный клуб из Эйдховена «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил команду «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Витесса».
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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