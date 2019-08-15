Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом КараваеваREGNUM 00:35

Футбольный клуб из Эйдховена «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил команду «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Витесса».
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Все про Спорт ру15 августа в 04:05
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Общество

Протестующие в Гонконге разблокировали центральные улицы

В Гонконге протестующие разблокировали ранее заблокированные ими улицы в центре города. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает РИА Новости.
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Директор «Барселоны» по институциональным отношениям Гильермо Амор подтвердил данные о трансфере Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
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Фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в России

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Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

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Армия и оружие

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Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Умер голливудский актер Питер Фонда

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Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

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Происшествия

Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину

Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.
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Происшествия

Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
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Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
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Футбол

Черышев дисквалифицирован на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера клуба ФНЛ "Нижний Новгород" Дмитрия Черышева на два матча, сообщается на сайте РФС.
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При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека

В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
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Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
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Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B

Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
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Скончался композитор Роман Леденев

Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
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РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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