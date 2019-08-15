Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое местоНева Спорт 16:50
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра проходила в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Витесса».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Общество
Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий
4 июля стало известно о планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий. Сообщалось, что в перечень войдут 98 видов работ.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 23:03
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Кино
В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана»
В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.
Обновлено в 16:15
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено в 22:29
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублей
ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ
В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ).
Обновлено в 23:08
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено в 23:31
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Оренбург» — «Сочи»: хозяева открыли счет благодаря автоголу
Обновлено в 12:11
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Москве женщину задержали за покупку лекарств для больного ребенка
Ранее полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении москвички Елены Боголюбовой, задержанной при получении посылки с иностранным препаратом «Фризиум».
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В Южной Корее сообщили о шестом ракетном пуске КНДР
Отмечается, что это уже шестой пуск за последнее время. КНДР активно проводит тестирование тактических ракет с 25 июля.
Обновлено в 06:13
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12