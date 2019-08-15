«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра проходила в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Витесса».

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«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место

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