Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое местоНева Спорт 16:50

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра проходила в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Витесса».
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Слуцкий поздравил футболистов «Витесса» с разгромной победой над «Зволле»

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Слуцкий — первый! «Витесс» крупно победил, Караваев забил

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«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и возглавил турнирную таблицу Эредивизии

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«Витесс» стал лидером Эредивизии, Караваев забил гол

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Гол Караваева помог «Витессу» Слуцкого разгромить «Зволле»

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«Витесс» — «Зволле»: создадут ли гости проблемы?

Все про Спорт рувчера в 04:05
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Общество

Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий

4 июля стало известно о планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий. Сообщалось, что в перечень войдут 98 видов работ.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено в 23:03
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено в 19:31
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Баскетбол

Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Обновлено в 12:51
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Кино

В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана»

В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.
Обновлено в 16:15
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено в 22:29
Финансы

ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублей

ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ

В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ).
Обновлено в 23:08
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено в 06:54
Происшествия

Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском

Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B

Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено в 23:31
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено в 22:05
Происшествия

Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Оренбург» — «Сочи»: хозяева открыли счет благодаря автоголу

Обновлено в 12:11
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Москве женщину задержали за покупку лекарств для больного ребенка

Ранее полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении москвички Елены Боголюбовой, задержанной при получении посылки с иностранным препаратом «Фризиум».
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

В Южной Корее сообщили о шестом ракетном пуске КНДР

Отмечается, что это уже шестой пуск за последнее время. КНДР активно проводит тестирование тактических ракет с 25 июля.
Обновлено в 06:13
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Политика

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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