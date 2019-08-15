Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое местоНева Спорт 16:50

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра проходила в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Витесса».
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Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Нидерландов

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«Витесс» — «Зволле»: создадут ли гости проблемы?

Все про Спорт рувчера в 04:05
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Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане

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Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
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Технологии

Составлен рейтинг самых популярных мобильных приложений у россиян

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В Дании ответили на идею Трампа купить Гренландию

Обновлено в 10:12
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Баскетбол

Михаил Прохоров продал «Бруклин»

Обновлено в 16:32
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца».
Обновлено в 11:01
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено в 18:49
Общество

Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл

Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
Обновлено в 17:55
Политика

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Культура

Иван Охлобыстин представил свою автобиографию

Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.
Обновлено в 09:41
Космос

На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт

Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Кино

Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн»

Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».
Обновлено в 04:09
Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Авто

400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России

На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия

Обновлено в 19:47
Происшествия

Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре

В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Анна Семенович ответила на вопрос о своей бисексуальности

Певица решила не игнорировать вопрос и дала честный ответ.
Обновлено в 13:54
Кино

Умер голливудский актер и сценарист Питер Фонда

Обновлено в 20:11
Футбол

Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным

«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Футбол

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

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Общество

В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор

Женщина настаивала, чтобы ее девятилетнюю дочь приняли в государственный хор для мальчиков.
Обновлено в 06:15
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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