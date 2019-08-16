Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое местоНева Спорт 16:50

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Игра проходила в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Витесса».
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