Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Эммен» в матче ЭредивизииЧемпионат 11:37

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «Эммен» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Эммене на стадионе «Де Ауде Мердейк». Обслуживал матч арбитр Эдвин ван де Граф.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Эммен» в матче Эредивизии

Чемпионат11:37

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого в гостях разгромил «Эммен», ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью

Sports.ru10:19

«Витесс» Слуцкого на выезде разгромил «Эммен»

Советский спорт10:22

«Витесс» Слуцкого на выезде разгромил «Эммен»

Sportbox.RU10:21

«Витесс» Слуцкого на выезде разгромил «Эммен»

Матч ТВ10:21

Слуцкий снова на победной волне. «Витесс» разгромил «Эммен»

Спорт-Экспресс10:45

«Витесс» Слуцкого разгромил «Эммен» в 23-м туре чемпионата Голландии

Sport24.ru10:24
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В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
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