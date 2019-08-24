Футбол

«Витесс» Слуцкого разделил очки с «Хераклесом» в чемпионате ГолландииREGNUM 01:45

Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с командой «Хераклес» из Алмело в матче четвертого тура чемпионата Нидерландов. Игра прошла на поле стадиона «Полман» в Алмело и закончилась с ничейным счетом 1:1.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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