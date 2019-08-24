Футбол
«Витесс» Слуцкого разделил очки с «Хераклесом» в чемпионате ГолландииREGNUM 01:45
Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с командой «Хераклес» из Алмело в матче четвертого тура чемпионата Нидерландов. Игра прошла на поле стадиона «Полман» в Алмело и закончилась с ничейным счетом 1:1.
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«Тяжелая игра. Идем дальше». Леонид Слуцкий — о ничьей «Витесса» с «Хераклесом»
Спорт-Экспрессвчера в 18:46
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