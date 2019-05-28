Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл матч за путевку в Лигу ЕвропыMetaratings 16:31
В финале плей-офф за выход в Лигу Европы арнемский «Витесс» уступил «Утрехту». В первом матче «Витесс» и «Утрехт» сыграли вничью со счетом 1:1, соответственно, в ответном матче подопечных Леонида Слуцкого устраивала нулевая ничья.
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