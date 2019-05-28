Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл матч за путевку в Лигу ЕвропыMetaratings 16:31

В финале плей-офф за выход в Лигу Европы арнемский «Витесс» уступил «Утрехту». В первом матче «Витесс» и «Утрехт» сыграли вничью со счетом 1:1, соответственно, в ответном матче подопечных Леонида Слуцкого устраивала нулевая ничья.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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