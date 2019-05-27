Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубковРБК 16:49
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9
В Кемеровской области поздним вечером вторника произошел подземный толчок магнитудой 2,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено в 22:05
Общество
Россияне стали больше экономить
Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Наука
Найден способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам вирусами
Новинка уже протестирована на устойчивой к воздействию нескольких антибиотиков кишечной палочке и показало, что эффективно снижает устойчивость бактерий.
Обновлено в 04:17
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Происшествия
В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
В Кемерове в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем пострадали пять человек.
Обновлено в 08:13
Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено в 23:18
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено в 23:13
Здоровье
Приморцы могу воспользоваться бесплатными социальными услуги
Уже более 8 тысяч граждан используют эти услуги на дому По информации пресс-служба администрации Приморского края, 630 пенсионеров и инвалидов находятся на особом уходе, из них 326 граждан с тяжёлыми заболеваниями находятся на постоянном контроле у социальных работников.
Обновлено в 23:24
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Хоккей
Юха Метсола признан лучшим вратарем сезона в КХЛ
Обновлено в 13:30
Происшествия
В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо
Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения.
Обновлено в 17:28
Экономика
Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году
Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
Обновлено в 23:18