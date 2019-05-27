«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубковРБК 16:49

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.

«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков

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